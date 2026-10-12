Yicai: Avolon Holdings закупит самолеты у Airbus и Boeing почти на $50 млрд

Китайская Avolon Holdings закупит 250 самолетов у Airbus и Boeing на $46,7 млрд Yicai: Avolon Holdings закупит самолеты у Airbus и Boeing почти на $50 млрд

Москва12 окт Вести.Китайская компания Avolon Holdings, входящая в состав Bohai Leasing, закупит 250 новых самолетов Airbus и Boeing на сумму 46,7 млрд долларов США, сообщает издание Yicai.

Это связано с длительными сроками поставок, из-за которых ведущие лизинговые компании заранее резервируют новые мощности, чтобы обеспечить ресурсы для будущего расширения и обновления флота говорится в сообщении

Avolon Holdings - подразделение одной из крупнейших китайских лизинговых компаний в сфере авиации Bohai Leasing​​​.

По данным Yicai, компания приобретет 140 самолетов модели Boeing 737 MAX, а также еще 110 самолетов Airbus, из которых 75 - самолеты семейства A320neo и еще 35 - семейства A330neo. Поставки Boeing ожидаются до конца 2036 года, а Airbus до конца 2035 года.

Как отмечает издание, это крупнейший совокупный заказ, когда-либо размещенный компанией Avolon у Airbus и Boeing, а также один из крупнейших разовых новых заказов от лизинговой компании за последние пять лет. Стоимость двух заказов основана на прейскурантных ценах самолетов, при этом производители самолетов обычно согласовывают окончательные цены, исходя из размера заказа, отношений с клиентами, условий поставки и других факторов.