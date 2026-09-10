Москва10 сенВести.Китайская блогерша Ян Жуньсинь (Даньдань) смогла продать продукцию более чем ста российских компаний на онлайн-фестивале "Сделано в России" в рамках XI Восточного экономического форума. Об этом стримерша сообщила в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.
За время стрима Даньдань суммарные продажи превысили один миллиард рублей. За семь часов трансляция собрала более 30 миллионов просмотров.
Мы продавали крабов, мед, шоколад – больше ста компаний. Мне больше всего понравились чипсы. У вас картошка вкусная и крабы очень вкусныеподелилась своими эмоциями Даньдань
Также китайская блогерша уточнила, что обязательно собирается вернуться в Россию еще раз.
По словам генерального директора Российского экспортного центра Вероники Никишиной, трансляция проходила во Владивостоке, а ассортимент для нее Даньдань отбирала лично. Всего в мероприятии участвовали российские производители из 50 регионов – в общей сложности более 250 товарных позиций.