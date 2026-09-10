Блогерша Даньдань продала на ВЭФ товаров из более чем 100 компаний из РФ

Китайская блогерша Даньдань продала на ВЭФ продукцию свыше 100 компаний из РФ Блогерша Даньдань продала на ВЭФ товаров из более чем 100 компаний из РФ

Москва10 сен Вести.Китайская блогерша Ян Жуньсинь (Даньдань) смогла продать продукцию более чем ста российских компаний на онлайн-фестивале "Сделано в России" в рамках XI Восточного экономического форума. Об этом стримерша сообщила в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

За время стрима Даньдань суммарные продажи превысили один миллиард рублей. За семь часов трансляция собрала более 30 миллионов просмотров.

Мы продавали крабов, мед, шоколад – больше ста компаний. Мне больше всего понравились чипсы. У вас картошка вкусная и крабы очень вкусные поделилась своими эмоциями Даньдань

Также китайская блогерша уточнила, что обязательно собирается вернуться в Россию еще раз.

По словам генерального директора Российского экспортного центра Вероники Никишиной, трансляция проходила во Владивостоке, а ассортимент для нее Даньдань отбирала лично. Всего в мероприятии участвовали российские производители из 50 регионов – в общей сложности более 250 товарных позиций.