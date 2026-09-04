Китайская стримерша за время ВЭФ продала товаров из России на миллиард рублей

Китайская блогерша Даньдань продала товаров из РФ на 1 млрд рублей за время ВЭФ Китайская стримерша за время ВЭФ продала товаров из России на миллиард рублей

Москва4 сен Вести.Российско-китайский онлайн-фестиваль "Сделано в России", прошедший на полях XI Восточного экономического форума (ВЭФ), принес продажи российских товаров на сумму более 1 миллиарда рублей. Рекордный результат обеспечила китайская стример Ян Жуньсинь (Даньдань), сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

За все четыре дня онлайн-фестиваля суммарные продажи превысили 1 миллиард рублей – именно этот рубеж был установлен РЭЦ в качестве целевого показателя для блогера, и "золотой стандарт" Даньдань был успешно выполнен. Акция подтвердила эффективность формата. При этом реализация товаров продолжается за счет контента, снятого Даньдань прошедшей ночью следует из пресс-релиза РЭЦ

По словам генерального директора Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероники Никишиной, трансляция проходила во Владивостоке, а ассортимент для нее Даньдань отбирала лично. За семь часов стрим собрал более 30 млн просмотров. Всего в мероприятии участвовали 130 российских производителей из 50 регионов - в общей сложности более 250 товарных позиций.

Никишина сообщила, что за пять минут после начала стрима объем продаж составил 17 млн рублей. Партнерство с блогером Даньдань началось с ее визита в Москву в 2025 году - приглашение поступило от РЭЦ.