Китайский миллиардер приговорен к пожизненному сроку после краха компании Основателя девелопера Evergrande приговорили в КНР к пожизненному заключению

Москва20 авг Вести.Суд в Китае приговорил основателя девелоперского гиганта Evergrande Сюй Цзяиня к пожизненному заключению. Все его личное имущество подлежит конфискации, сообщает агентство Синьхуа.

Evergrande оштрафовали на 8,82 млрд юаней (около 1,2 млрд долларов), а Evergrande Property — на 7 млрд юаней (около 980 млн долларов). Незаконно полученные доходы будут взысканы, а при их недостаточности ущерб предписано возместить дополнительно. Самого же Сюй Цзяиня ранее оштрафовали на 47 млн юаней (6,6 млн долларов).

Преступные деяния Evergrande, Evergrande Property и Сюй Цзяиня серьезно нарушили порядок социалистической рыночной экономики, ущемили имущественные права государства и граждан, а также нанесли особо крупный экономический ущерб говорится в материале

Суд отметил, что масштабы преступлений были особо велики, обстоятельства – крайне серьезными, а общественная опасность – значительной.

По данным суда, с 2016 по 2021 год Evergrande и связанные с ней компании под руководством Сюй Цзяиня фальсифицировали финансовую отчетность. Сам предприниматель, используя положение председателя совета директоров, присваивал активы компании под видом выплаты дивидендов.

Следствие установило нарушения, связанные с незаконным привлечением средств граждан, мошенничеством при привлечении капитала, выпуском ценных бумаг, раскрытием информации, взятками и незаконным использованием кредитных и страховых средств.

Китайские суды вынесли приговоры еще 56 фигурантам связанных с Evergrande дел. Они получили от 18 лет до одного года и десяти месяцев лишения свободы, а также штрафы или конфискацию имущества.

За последнее десятилетие Evergrande прошла путь от крупнейшего застройщика Китая до крупнейшего банкротства в истории страны. В январе 2024 года суд Гонконга постановил ликвидировать компанию из-за неплатежеспособности. Кризис Evergrande стал одним из наиболее заметных проявлений долговых проблем китайского рынка недвижимости.