Москва26 окт Вести.Основателя китайской компании Maike Metals International Хэ Цзиньби приговорили к пожизненному заключению по делу о мошенничестве и других преступлениях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, суд над 61-летним предпринимателем состоялся в сентябре в Сиане. В решении говорится, что действия компании создали для китайских банков угрозу убытков более чем на $1 млрд. Защита отрицала наличие мошеннического умысла у бизнесмена и Maike.

Компания, основанная в 1993 году, в период расцвета обеспечивала около четверти китайского импорта меди. В 2022 году она столкнулась с финансовыми трудностями, а в ноябре 2023-го подала заявление о банкротстве.