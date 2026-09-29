CCTV: экс-чиновника КНР приговорили к смертной казни за взятки на $39 млн

Китайского экс-чиновника казнят за взятки на $39 млн CCTV: экс-чиновника КНР приговорили к смертной казни за взятки на $39 млн

Москва29 сен Вести.В Китае суд приговорил к смертной казни бывшего зампредседателя народного политического консультативного совета Гуанси-Чжуанского автономного района Пэн Сяочуня. Его признали виновным в получении взяток на сумму 39 млн долларов (более 263 млн юаней), сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

По данным следствия, Пэн Сяочунь занимал руководящие должности в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР с 2006 по 2025 годы. За денежное вознаграждение он помогал частным лицам и организациям при заключении контрактов на подряд, распределении средств и утверждении проектов.

CCTV уточняет, что приговор был внесен с отсрочкой исполнения на двухлетний срок.

В августе сообщалось, что к смертной казни за взятки в $104 млн приговорили экс-главу провинции Хубей.