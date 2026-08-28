Экс-главу парткома провинции Хубэй в Китае приговорили к казни за взятки

Экс-главу провинции Хубей в Китае приговорили к казни за взятки в $104 млн Экс-главу парткома провинции Хубэй в Китае приговорили к казни за взятки

Москва28 авг Вести.Суд в Нанкине приговорил экс-главу парткома Коммунистической партии Китая (КПК) в провинции Хубэй Цзяна Чаоляна к смертной казни за получение взяток в особо крупном размере, сообщила газета "Жэньминь жибао".

Суд установил, что Цзян Чаолян с 1995 по 2025 год, занимая ряд должностей, включая пост секретаря парткома Хубэя, использовал служебное положение для содействия организациям и частным лицам в ведении бизнеса, одобрении кредитов, получении строительных подрядов и продвижении по службе.

За это он получил взятки на сумму более 746 млн юаней (104 млн долларов).

Цзян Чаолян признан виновным в получении взяток и приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, с пожизненным лишением политических прав и конфискацией всего личного имущества говорится в публикации

После истечения двухлетнего срока отсрочки казни она в установленном законом порядке будет заменена на пожизненное лишение свободы без права на смягчение наказания или условно-досрочное освобождение.

Деньги, имущество и доходы от них, которые Цзян получил преступным путем, будут переданы государству, недостающая часть будет взыскана дополнительно.

Ранее китайский суд приговорил основателя девелопера Evergrande Сюй Цзяиня к пожизненному заключению за "нарушение порядка социалистической экономики".

До этого к смертной казни за взятки на 20 млн долларов был приговорен бывший член постоянного комитета горкома КПК в Шанхае Чжу Чжисун.