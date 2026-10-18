Директора детсада в КНР приговорили к пожизненному за кексы со свинцом для детей

Директору детского сада дали пожизненный срок за кексы со свинцом Директора детсада в КНР приговорили к пожизненному за кексы со свинцом для детей

Москва18 окт Вести.Суд города Тяньшуй приговорил бывшего директора детского сада Ли Хуэйфан к пожизненному лишению свободы по делу об отравлении несовершеннолетних токсичными соединениями свинца. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Реальные сроки получили и другие фигуранты дела. Исполнительного директора учреждения Чжу Цзинлиня осудили на 15 лет колонии с наложением штрафа в сумме 300 тысяч юаней. Четыре повара заведения — Ню Айюань, Вэнь Яфан, Хэ Сюйся и Ань Чуньлин — получили наказание от шести до восьми лет тюремного заключения с обязательной выплатой денежных взысканий.

В материале говорится, что руководящие работники дошкольного заведения намеревались повысить его популярность среди родителей и увеличить число детей за счет визуальной привлекательности блюд.

Для придания ярких цветов выпечке руководство распорядилось закупить художественные красители.

Несмотря на наличие прямого предупреждения на таре о токсичности и запрете употребления в пищу, персонал столовой разбавлял составы и добавлял их в тесто при изготовлении кукурузных рулетов и цветных кексов.

По результатам лабораторных исследований, концентрация свинца в готовых изделиях достигала 1340 мг/кг, что в 2680 раз выше предельно допустимой нормы в 0,5 мг/кг. Повышенный уровень свинца в крови выявили у 28 сотрудников и 247 из 251 воспитанника.