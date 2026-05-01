"Классика жанра": по каким признакам воры выбирают квартиру для ограбления Росгвардия озвучила признаки, по которым воры выбирают квартиру для ограбления

Москва1 мая Вести.Переполненный почтовый ящик – один из основных признаков, по которому злоумышленники выбирают квартиру для ограбления. Об этом и других признаках рассказал и.о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью Игорь Кирсанов в беседе с РИА Новости.

Также внимание преступников могут привлечь рекламные буклеты у двери жилища.

Классика жанра - переполненный почтовый ящик. Это верный признак отсутствия хозяев в течение длительного времени отмечается в сообщении

Кирсанов рекомендует перед отъездом договориться со знакомыми, чтобы они периодически опустошали почтовый ящик, чтобы казалось, что в квартире живут люди.

Также он советует не делиться в соцсетях новостями об отпуске, лучше сделать это, уже вернувшись с отдыха.