Москва1 маяВести.Переполненный почтовый ящик – один из основных признаков, по которому злоумышленники выбирают квартиру для ограбления. Об этом и других признаках рассказал и.о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью Игорь Кирсанов в беседе с РИА Новости.
Также внимание преступников могут привлечь рекламные буклеты у двери жилища.
Классика жанра - переполненный почтовый ящик. Это верный признак отсутствия хозяев в течение длительного времениотмечается в сообщении
Кирсанов рекомендует перед отъездом договориться со знакомыми, чтобы они периодически опустошали почтовый ящик, чтобы казалось, что в квартире живут люди.
Также он советует не делиться в соцсетях новостями об отпуске, лучше сделать это, уже вернувшись с отдыха.