Москва23 ноя Вести.Устойчиво преодолен целевой порог глобального потепления! Аналитики европейского центра исследований изменения климата Copernicus заявили, что в 2026 году с высокой долей вероятности глобальная температура вновь превысит доиндустриальный уровень более чем на полтора градуса. И более того, средние показатели за период 2023-2026 годов окажутся выше целевого порога. Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков в авторской колонке для ИС "Вести" о том, входит ли планета в эпоху климатической катастрофы.

Надо признать, что цифры, подтверждающие этот тезис, более чем убедительны. Год от года растет повторяемость стихийных бедствий, только за минувшие месяцы года природные катаклизмы унесли сотни тысяч жизней, а экономический ущерб приблизился к космическим 5 триллионам долларов! Но, как бы это цинично не звучало, может быть, причина этого не в ярости природы, а в растущей урбанизации?

Согласитесь, торнадо, промчавшийся по равнинам Дикого Запада, допустим, в XIX веке, разве мог бы натворить столько бед, как сейчас? Хотя спорить с очевидным все же не стоит: повторяемость опасных явлений увеличивается, а температура повышается, и это научно установленный факт.

Речь о другом. Земля за свою историю уже не раз переживала и эпохи похолоданий, и эпохи потеплений. А предыдущая волна тепла случилась сравнительно недавно. Это так называемый средневековый климатический оптимум. Дело в том, что в VIII-XIII веках температура держалась на 1-2 градуса выше современных. И как раз на это время пришлось активное развитие Северо-Восточной Руси и заселение викингами Гренландии. Есть интересная цитата автора температурного графика под названием "клюшка Манна" от 2003 года: "…было бы хорошо постараться ограничить мнимый средневековый теплый период…".

Но что же могло согревать атмосферу в ту эпоху, ведь промышленного производства и, соответственно, выбросов углекислого газа не было? Ответ простой - Солнце, а, вернее, изменение параметров его орбиты. Вообще, угол наклона оси Земли к плоскости орбиты меняется и сейчас он составляет 23,44 градуса. Зимой в Северном полушарии ось вращения направлена от Солнца, поэтому его лучи падают на поверхность под острым углом, и атмосфера остывает. Летом же наоборот.

Так вот, в наше время угол наклона оси планеты постепенно уменьшается, и это приводит к сокращению сезонных различий притоков тепла. То есть зимой энергии от солнца начинает поступать больше, и средняя температура становится выше. Лето из-за сокращения солнечной инсоляции, наоборот, прохладнее. Надо сказать, что этот процесс крайне медленный, и полный цикл затягивается на века, а в перспективе может привести к новому ледниковому периоду

Никто не утверждает, что не надо беречь природу и бороться с загрязнением окружающей среды. Но наблюдающиеся климатические изменения – это сочетание и природных, и антропогенных факторов, и, может быть, существующие выбросы углекислого газа способны смягчить грядущее оледенение.