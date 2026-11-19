Кнайсль сама будет защищать себя в деле лишения гражданства Австрии

Кнайсль выступит адвокатом в суде по делу о лишении ее гражданства Австрии Кнайсль сама будет защищать себя в деле лишения гражданства Австрии

Москва19 ноя Вести.Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, а ныне руководитель центра G.O​​​.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) собирается самостоятельно защищать свои интересы в деле о лишении ее гражданства Австрии. Об этом Кнайсль сообщила с своем Telegram-канале.

В Вене начат процесс по отзыву австрийского гражданства у Карин Кнайсель из-за ее преподавательской деятельности в России. С такой инициативой ранее выступили представители австрийской партии NEOS.

Я не пользуюсь соцсетями, однако некоторые люди прислали мне публикации юридических фирм, предлагающих адвокатские услуги... Теперь я предпочитаю защищать себя самостоятельно подчеркнула дипломат и политолог

Перспектива лишения гражданства не повлияла на желание Кнайсль преподавать в российском университете. Даже в случае проигрыша в суде у бывшей главы МИД Австрии есть запасной план: она собирается обратиться в Организацию объединенных Наций (ООН) за белым паспортом, который используется лицами без гражданства.

Карин Кнайсль защитила докторскую диссертацию на тему о соотношении международного права и концепции границ на Ближнем Востоке. В 1998 году она покинула дипломатическую службу и работала журналисткой для ряда изданий. Затем она вновь вернулась в политику и возглавила австрийское внешнеполитическое ведомство. После отставки с поста главы МИД Австрии Кнайсль переехала в Россию и поселилась в маленькой деревне под Рязанью.

Она отметила дружелюбность россиян и их спокойное отношение к ее иностранному акценту.