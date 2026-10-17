Москва17 окт Вести.Глава центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что ее любимым регионом России стала Рязанская область.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, Рязанская область является центром ее жизни.

Да. Я и живу в Рязанской области сказала Кнайсль в ответ на вопрос о том, есть ли у нее любимый регион в России

Кнайсль уехала из Австрии в 2020 году из-за развязанной в ее адрес травли на почве дружественной позиции экс-министра к России. Сначала она переехала во Францию, потом – в Ливан, и в 2023 году – в Россию.

6 августа Кнайсль обратила внимание, что в России всегда спокойно реагируют на иностранный акцент.