Кнайсль заявила о попытке властей Австрии лишить ее гражданства Кнайсль заявила о запуске процесса лишения ее гражданства Австрии

Москва16 ноя Вести.Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила о начале юридической процедуры, которая может привести к лишению ее австрийского гражданства. По утверждению экс-главы дипломатического ведомства, причиной стало ее преподавание в российском университете.

Об этом Кнайсль рассказала во время выступления на генеральной ассамблее движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!".

Австрийское руководство запустило юридическую процедуру для лишения меня гражданства, чтобы я стала лицом без гражданства. А мое преступление - то, что я преподаю в российском университете заявила она

Кнайсль также сообщила, что планирует обратиться в ООН за документом для лиц без гражданства - "Белым паспортом".

В настоящее время Кнайсль руководит центром G.O.R.K.I. при Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), где занимается научной и образовательной деятельностью.