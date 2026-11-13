КНДР поменяла пропорции государственного флага впервые с 1948 года Впервые с 1948 года КНДР поменяла пропорции государственного флага

Москва13 ноя Вести.КНДР впервые с момента основания государства в 1948 году изменила пропорции национального флага. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на обновленную Конституцию КНДР.

Уточняется, что, согласно статье 166 основного закона, соотношение высоты и ширины государственного флага теперь составляет 1:1,65 вместо прежних 1:2. При этом описание флага в новой конституции осталось прежним.

На флаге изображены широкая красная полоса посередине, узкие белые полосы над ней и под ней, а также синие полосы по краям и белый круг с красной пятиконечной звездой у древка.