МИД Украины оконфузился из-за ошибки с флагом КНР на встрече с послом

Украинских дипломатов высмеяли за размещение флага КНР в перевернутом виде МИД Украины оконфузился из-за ошибки с флагом КНР на встрече с послом

Москва23 окт Вести.Встреча главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем в Киеве омрачилась нарушением дипломатического этикета. Принимающая сторона разместила флаг Китая вверх ногами, что стало поводом для всплеска недовольства в соцсетях.

Пользователи соцсетей высмеяли украинских дипломатов за допущенную ими оплошность.

На фотографиях, сделанных в ходе встречи, заметен флаг Китая с звездами, находящимися снизу полотнища, что является признаком неправильного размещения символики страны.

Ранее журналисты Financial Times сообщили, что страны Европейского союза ведут борьбу за место за столом переговоров в рамках попыток урегулировать конфликт на Украине.