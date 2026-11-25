Москва25 ноя Вести.КНДР потребовала закрыть дипломатическое бюро Швейцарии в Пхеньяне и объявила его главу Астьера Сильвайна персоной нон грата. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что МИД КНДР предписало Сильвайну покинуть страну в течение 48 часов.

МИД КНДР 25 ноября объявило персоной нон грата представителя дипломатического бюро Швейцарии в нашей стране отмечается в публикации

Подчеркивается, что МИД КНДР приняло такое решение в связи с откровенным враждебным действием властей Швейцарской Конфедерации, которые включили в санкционный перечень Сондовонский международный детсоюзовский лагерь.

24 ноября сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и председатель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила о намерении закрыть дипломатическое бюро Швейцарии в Пхеньяне. По ее словам, введение санкций швейцарской стороной является "серьезным нарушением суверенитета КНДР".

Швейцария не имеет в Северной Корее полноценного посольства. Официальные дипломатические и консульские отношения с КНДР осуществляются через посольство Швейцарии в Пекине.