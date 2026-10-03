Москва3 окт Вести.Министерство иностранных дел КНДР выступило с критикой доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о правах человека, представленного на недавней сессии Генассамблеи ООН. В Пхеньяне заявили, что генсек международной организации, по их оценке, превратился в политический инструмент и "марионетку" Запада.

Недавно генеральный секретарь ООН Гутерриш внес в 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН так называемый "доклад по правам человека", в котором отражены злобные обвинения и заговорщическая демагогия враждебных сил против КНДР сообщается в заявлении для прессы, текст которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

В ведомстве считают, что это свидетельствует о том, что генсек ООН отказался от своих служебных обязанностей и моральной миссии, которые должны основываться на справедливости и беспристрастности, и стал представителем интересов США и Запада.

В заявлении также отмечается, что МИД КНДР выражает презрение к силам, которые, как считают в Пхеньяне, превращают ООН в площадку для демагогии, а также осуждает действия генерального секретаря организации. Северокорейское внешнеполитическое ведомство утверждает, что ООН сейчас находится в худшем структурном и моральном кризисе с момента своего создания.

По версии МИД КНДР, в период полномочий Гутерриша ООН превратилась в неравноправную и недемократическую организацию. В Пхеньяне считают, что она вопреки целям своего основания и принципам Устава защищает не общие интересы международного сообщества, а "шовинистические интересы" отдельного государства или меньшинства.

В МИД КНДР также подчеркнули, что страна намерена самостоятельно обеспечивать свои права и интересы во всех сферах, включая суверенитет, права человека и безопасность.