Москва24 сенВести.Организация Объединенных Наций окончательно утратила свою эффективность и превратилась в кормушку. С таким заявлением на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил президент Аргентины Хавьер Милей, обращаясь к мировым лидерам.
По его словам, международную организацию охватила бюрократия, которая лишь служит интересам высших чиновников.
Она (ООН. - прим. ред.) превратилась в бесполезную организацию, которая служит лишь для того, чтобы кормить касту чудовищно высокомерных паразитов, маскирующихся под благонамеренных бюрократовсказал Милей
Отдельно аргентинский лидер поднял вопрос Фолклендских остров, заметив, что Буэнос-Айрес считает их защиту национальным приоритетом, в то время как ООН не уделяет инциденту Аргентины и Великобритании вокруг территорий достаточного внимания.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новый генеральный секретарь ООН должен вернуть формулировки официальных представителей секретариата организации в рамки международного права.