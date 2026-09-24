Президент Аргентины заявил, что ООН окончательно утратила свою эффективность

Президент Аргентины Милей назвал ООН кормушкой для бюрократов Президент Аргентины заявил, что ООН окончательно утратила свою эффективность

Москва24 сен Вести.Организация Объединенных Наций окончательно утратила свою эффективность и превратилась в кормушку. С таким заявлением на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил президент Аргентины Хавьер Милей, обращаясь к мировым лидерам.

По его словам, международную организацию охватила бюрократия, которая лишь служит интересам высших чиновников.

Она (ООН. - прим. ред.) превратилась в бесполезную организацию, которая служит лишь для того, чтобы кормить касту чудовищно высокомерных паразитов, маскирующихся под благонамеренных бюрократов сказал Милей

Отдельно аргентинский лидер поднял вопрос Фолклендских остров, заметив, что Буэнос-Айрес считает их защиту национальным приоритетом, в то время как ООН не уделяет инциденту Аргентины и Великобритании вокруг территорий достаточного внимания.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новый генеральный секретарь ООН должен вернуть формулировки официальных представителей секретариата организации в рамки международного права.