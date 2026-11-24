Ким Е Чжон заявила, что порекомендует закрыть посольство Швейцарии в КНДР ЦТАК: Сестра Ким Чен Ына призывает закрыть посольство Швейцарии в КНДР

Москва24 ноя Вести.Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и председатель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что обратится к МИД КНДР с рекомендацией о потенциальном закрытии посольства Швейцарии в Пхеньяне. Информацию приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Соответствующее заявление Ким Е Чжон прозвучало в ответ на принятые Швейцарией санкции в отношении Северной Кореи.

Власти Швейцарской Конфедерации, полностью копировав проект санкций ЕС против России в связи с кризисом на Украине, совершили откровенные враждебные действия, включили Сондовонский международный детсоюзовский лагерь нашей страны в объект санкций... Я буду советовать нашему МИД строго рассмотреть вопрос по выводу дипломатического бюро Швейцарии в Пхеньяне и принять соответствующие меры заявила Е Чжон

По ее мнению, подобные шаги со стороны Швейцарии являются "серьезным нарушением суверенитета КНДР".

В условиях того, что Швейцарская Конфедерация точно высказала свою позицию не уважать государственный суверенитет КНДР и законное право ее граждан, то естественно исчезли основания для существования дипломатического бюро Швейцарии, открытого в Пхеньяне под предлогом улучшения отношений резюмировала она

В конце октября глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис прибыл в КНДР и провел церемонию открытия посольства конфедерации в Пхеньяне "с целью возобновления политического диалога".

Ранее Ким Е Чжон заявила о бессмысленности диалога с США. Штаты, по ее словам, заявляют о диалоге и стремлении к миру, в то же время продолжая политику противостояния, ведение военных учений и укрепление союзов.