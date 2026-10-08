Ким Е Чжон: желание Сеула передать КНДР медоборудование – это провокация Ким Е Чжон считает намерение Сеула передать КНДР медоборудование провокацией

Москва8 окт Вести.Передача КНДР медоборудование из Южной Кореи – это оскорбление государства и провокация. Такое мнение сестры лидера КНДР, заведующей отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон приводит ЦТАК.

Это является оскорблением нашего государства, разновидностью политической провокации и серьезным актом посягательства на суверенитет, нарушающим наши государственные законы заявила сестра Ким Чен Ына

Партийный деятель считает, что за этим "фарсом" скрывается хитрый расчет Сеула противопоставить свою бескорыстную помощь отказу КНДР от нее.

Южная Корея до конца ноября планировала поставить в одну из северокорейских больниц оборудование на 6,75 млн долларов. Сеул добился исключения техники из-под санкций ООН и готов был отправить медицинский груз через Китай после согласования с Пхеньяном.

Ранее Ким Е Чжон заявила, что ядерный статус КНДР является окончательным и закреплен как де-факто, так и де-юре.