Москва1 сен Вести.Формирование единой энергосистемы Дальнего Востока необходимо закрепить в качестве стратегической задачи развития макрорегиона. Такое мнение перед Восточным экономическим форумом высказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков в интервью ТАСС.

Он отметил, что действующая Объединенная энергосистема (ОЭС) Востока охватывает только Амурскую и Еврейскую автономную области, Приморский и Хабаровский края, а также южную часть Якутии. При этом Камчатка, Магаданская и Сахалинская области, Чукотка, западные и центральные районы Якутии по-прежнему зависят от изолированных локальных сетей.

В качестве стратегической задачи должно быть обозначено создание ЕЭС Дальнего Востока подчеркнул Кобяков

По словам советника главы государства, ОЭС Востока частично связана с энергосистемой Сибири, однако передавать электроэнергию между ними пока невозможно. Синхронизировать две системы планируется в 2028 году после завершения строительства магистральных транзитов Даурия — Могоча и Таксимо — Чара, заключил чиновник.

Ранее Кобяков заявил, что Дальний Восток должен стать главными экспортно-импортными воротами России, поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) сейчас является одним из ключевых центров мировой торговли.