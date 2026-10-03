Page Six: коллеги Мэттью Перри по сериалу "Друзья" не снимутся в фильме о нем

Коллеги Мэттью Перри по "Друзьям" не снимутся в фильме Netflix о нем Page Six: коллеги Мэттью Перри по сериалу "Друзья" не снимутся в фильме о нем

Москва3 окт Вести.Коллеги умершего в 2023 году актера Мэттью Перри по сериалу "Друзья" отказались сняться в памятном документальном фильме о нем. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источники.

Трехсерийный фильм снимает стриминговый сервис Netflix. Проект получил название The One About Matthew Perry, его премьера состоится в конце октября 2026 года. В основе документалки – интервью с сестрой актера Мией и его ближайшими друзьями, которые сопровождаются неопубликованными фотографиями и видеозаписями из семейного архива. Однако коллег усопшего не покажут.

С ними (коллегами по сериалу "Друзья" – прим. ред.) связались, и они решили не участвовать говорится в публикации

Один из источников пояснил, что Дженнифер Энистон, сыгравшая роль Рейчел, отказалась от съемок в проекте, поскольку ей будет тяжело говорить на камеру о Перри. О причинах отказа других членов актерского состава многосерийной комедии не сообщается.

Мэттью Перри скончался в октябре 2023 года. Медики выяснили, что причиной смерти 54-летнего актера стала интоксикация кетамином - под действием вещества он потерял сознание и утонул в джакузи.