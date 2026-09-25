Москва25 сенВести.Колумбия официально разорвала дипломатические отношения с Ираном. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД латиноамериканской республики.
Уточняется, что решение было принято из-за предполагаемых связей правительства Ирана с "международными террористическими группировками и иными наркотеррористическими организациями".
Министерство иностранных дел от имени правительства Колумбии объявляет, что с 19 сентября 2026 года оно официально разорвало дипломатические отношения с Исламской Республикой Иранговорится в заявлении
Ранее в МИД Перу сообщили, что страна разрывает дипломатические отношения с Ираном из-за ситуации на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе.