Комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Россией резолюцию по ИИ Чумаков: РФ добилась принятия резолюции по ИИ несмотря на сопротивление Запада

Москва25 ноя Вести.Второй комитет Генассамблеи ООН, несмотря на противодействие со стороны ряда западных стран, принял предложенную Россией резолюцию по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом сообщил РИА Новости заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков.

По его словам, российская резолюция исходит из того, что ИИ – это технология для всех, и она призвана приносить благо. Между тем западные страны активно выступали против этого документа.

Основной посыл: ИИ — это технология для всех и технология во благо. Поэтому и поддержали ее те государства, которые хотят строить свое цифровое будущее без диктата ряда стран и корпораций сказал Чумаков

Дипломат отметил, что российская резолюция – это простой, прямой и понятный документ. Его авторы делают особый акцент на том, что ИИ не должен быть монополией избранных государств или компаний, и призывают расширять доступ к технологиям для развивающихся стран.

Предложенную Россией резолюцию по ИИ поддержали 79 стран, 57 государств, в том числе несколько стран Запада, проголосовали против ее принятия, еще 42 страны воздержались.

Следующим этапом будет рассмотрение резолюции на пленарном заседании Генассамблеи ООН в декабре.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о преимуществах российской энергетики для развития ИИ.