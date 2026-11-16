В МИД заявили о поддержке российской резолюции против героизации нацизма в ООН Лукьянцев: позицию РФ против героизации нацизма разделяет большинство в ООН

Москва16 ноя Вести.Поддержка резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН показала, что позицию России разделяет подавляющее большинство государств-членов организации. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Он отметил, что документ подтверждает принципы, заложенные в основу создания ООН, и назвал его одной из важнейших российских инициатив.

Итоги голосования по этой резолюции свидетельствуют о том, что наши подходы, в общем-то, созвучны позиции большинства, подавляющего большинства государств – членов ООН сказал журналистам Лукьянцев

Резолюцию приняли 10 ноября в Третьем комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.