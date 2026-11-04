МИД РФ: секретариат ООН уже использует ИИ в своей деятельности

Секретариат ООН уже использует нейросети в своей работе, рассказали в МИД РФ МИД РФ: секретариат ООН уже использует ИИ в своей деятельности

Москва4 ноя Вести.Организация Объединенных Наций уже использует искусственный интеллект (ИИ) в своей работе, рассказал ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

По словам дипломата, эта технология помогает сотрудникам секретариата разгрузить себя от рутинных процессов.

В этих целях, насколько нам известно, Секретариат ООН уже применяет такого рода средства - для переводов, подготовки кратких обзоров совещаний, составления и редактирования служебных материалов, предварительного анализа документов, поиска и обобщения информации сказал Логвинов

Он добавил, что ИИ открывает для людей новые возможности, но нельзя забывать, что он - инструмент в руках пользователя, а не замена человека.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко рассказал ИС "Вести", что кабмин внедрил 40 сервисов с использованием ИИ для ускорения принятия решений и повышения производительности труда. По его словам, нейросети хорошо показывают себя в анализе данных и поиске информации из разных источников.