Компания GECO выбрала бельгийскую Jan De Nul для участия в Black Sea Energy GECO привлекла бельгийскую Jan De Nul к реализации проекта Black Sea Energy

Москва13 ноя Вести.Проектная компания Green Energy Corridor Power Company (GECO) привлекла бельгийскую Jan De Nul Group к реализации проекта Black Sea Energy, предусматривающего поставки возобновляемой электроэнергии из Азербайджана в Европу через Грузию и Черное море, сообщила GECO в LinkedIn.

GECO и Jan De Nul Group в четверг подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках проекта Black Sea Energy. Меморандум устанавливает основы сотрудничества по подводной части проекта "зеленого" энергетического коридора говорится в сообщении

Известно, что проект предполагает строительство подводного кабеля протяженностью около 3 тыс. км и мощностью 4 ГВт. Начало поэтапного ввода энергокоридора в эксплуатацию запланировано на 2032 год. Объем инвестиций оценивается в 22,1 млрд евро, а окончательное инвестиционное решение ожидается в 2029 году.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина может лишиться поставок электроэнергии, если не будет восстановлена работа нефтепровода "Дружба".