Москва9 мая Вести.Компания "ИДС Боржоми" - официальный дистрибьютор грузинской минеральной воды "Боржоми" - теперь является прямым владельцем завода "Святой источник" в Московской области. Об этом сообщил "Интерфакс".

Кипрский офшор исключен из владения ООО "Завод "Святой источник" (Московская область).

По данным ЕГРЮЛ, с 6 мая 2026 года компания стала прямым собственником 75,73% долей ООО говорится в сообщении

Остальные доли - у компании "Аква-стар", принадлежащей "ИДС Боржоми".

В 2025 году выручка "ИДС Боржоми" составила 48,8 млрд рублей против 39,2 млрд рублей в 2024 году.