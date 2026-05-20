"Известия": фирма с Украины продолжает работу в РФ и может вкладывать в ее армию

Украинский производитель военной техники может финансировать армию России "Известия": фирма с Украины продолжает работу в РФ и может вкладывать в ее армию

Москва20 мая Вести.Украинская компания ICM Holding, которая специализируется на производстве моделей военной техники, не закрыла российское структурное подразделение и может финансировать Вооруженные силы РФ.

Об этом говорится в материале газеты "Известия".

Отмечается, что после начала специальной военной операции (СВО) украинский холдинг не прекратил деятельность на территории России, а лишь изменил схему поставок. Компания перестроила логистику и начала импортировать продукцию из Китая и Японии.

Последняя прямая поставка моделей с территории Украины прошла 14 февраля 2022 года, получателем груза выступила расположенное в Москве ООО "АйСиЭм". Затем ICM Holding начал ввозить продукцию китайской Ryefield Model и японской Hasegawa Corporation через российскую "дочку".

Газета написала, что 80% акций "АйСиЭм" принадлежат гражданам Украины Александру Бузину и Сергею Сигорских, а оставшиеся 20% — россиянину Юрию Воронкину. За последние 4 года компания заплатила в российский бюджет в виде налогов не менее 9,6 миллиона рублей.

Наряду с этим ICM Holding на Украине продолжает перечислять военный сбор (5% от доходов сотрудников), который идет на финансирование вооруженных формирований этой страны, продолжили "Известия".

С 2022 года все поставки моделей ICM прекращены. В настоящее время мы являемся дистрибьютором моделей из Японии, таких известных брендов как Hasegawa, Aoshima и Fujimi. А также в нашем ассортименте представлены несколько российских брендов (модели, инструменты, химия для моделизма) заявили изданию представители "АйСиЭм"

18 мая Министерство обороны России проинформировало об очередном массированном ударе по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов на Украине, а также по портовой инфраструктуре.