Sony прекратит выпуск игр для PlayStation на физических носителях с 2028 года

Компания Sony прекратит выпуск на дисках новых игр для PlayStation Sony прекратит выпуск игр для PlayStation на физических носителях с 2028 года

Москва1 июл Вести.Японская корпорация Sony Group прекратит выпуск игр на физических носителях для консолей PlayStation с января 2028 года. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Отмечается, что Sony намерена полностью перейти в цифровой формат.

С января 2028 года будет прекращено производство физических дисков со всеми новыми играми, выходящими на консолях PlayStation говорится в сообщении

По информации компании, изменения обусловлены переходом потребительских предпочтений и индустрии развлечений к цифровому формату. Поэтому с января 2028 года все новые игры на консолях PlayStation будут доступны в PlayStation Store.

Впрочем, это нововведение не затронет игры, выпущенные на дисках до 2028 года.