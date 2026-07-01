Москва1 июлВести.Японская корпорация Sony Group прекратит выпуск игр на физических носителях для консолей PlayStation с января 2028 года. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
Отмечается, что Sony намерена полностью перейти в цифровой формат.
С января 2028 года будет прекращено производство физических дисков со всеми новыми играми, выходящими на консолях PlayStationговорится в сообщении
По информации компании, изменения обусловлены переходом потребительских предпочтений и индустрии развлечений к цифровому формату. Поэтому с января 2028 года все новые игры на консолях PlayStation будут доступны в PlayStation Store.
Впрочем, это нововведение не затронет игры, выпущенные на дисках до 2028 года.