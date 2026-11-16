Компанию друзей осудили за похищение статуэток – символов Энгельса В Энгельсе похитителям бронзовых статуэток – символов города вынесли приговор

Москва16 ноя Вести.Суд в Энгельсе вынес приговор троим местным жителям, похитившим бронзовые фигурки – символы города, им назначили штрафы. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Отмечается, что их признали виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что ночью 16 августа 2026 года двое подсудимых сбили с постамента и похитили арт-объект "Бык-гимназист". Днем 18 августа уже втроем молодые люди похитили еще четыре скульптуры: "Бык-кинооператор", "Бык-хлебопашец", "Бык-моряк" и "Бык-театрал с лирой" сказано в сообщении

Энгельсскому краеведческому музею был причинен ущерб на сумму более 128 тысяч рублей. Похищенные фигуры были возвращены на прежние места.

Суд назначил виновным наказание в виде штрафа в размере от 50 до 70 тысяч рублей.