Кондрашов: Зеленский мог бы показать свои таланты во Владимирском централе

Кондрашов заявил, что таланты Зеленского оценят во Владимирском централе Кондрашов: Зеленский мог бы показать свои таланты во Владимирском централе

Москва14 авг Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский мог бы демонстрировать свои таланты во Владимирском централе, там бы это оценили. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой рассказал генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов.

Он добавил, что такой исход был бы лучшим для Зеленского.

Для меня, например, судьба Зеленского лучшая и самая веселая, он же веселый человек, была бы в том, как если б мы с вами увидели красивую афишу, простенькую, написанную фломастером. Выступление известной комик-группы "95-й квартал". Место проведения шоу - Владимирский централ. Вход бесплатный по служебным удостоверениям, 19:00, четверг. Вот это было бы лучшим исходом для Зеленского, чтобы он остался жив, и свои таланты демонстрировал бы в определенных условиях заявил Кондрашов

Ранее Кондрашов рассказал об отношении к украинцам в Польше. По его словам, их ненавидят даже больше, чем русских.