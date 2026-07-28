Конгресс молодых ученых в 2026 году впервые пройдет в Санкт-Петербурге Конгресс молодых ученых перенесли в Санкт-Петербург на 2-4 декабря

Москва28 июл Вести.Организаторы VI Конгресса молодых ученых приняли решение о смене площадки и дат проведения мероприятия. Оно пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге со 2 по 4 декабря 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба фонда Росконгресс.

Планировалось, что мероприятие состоится в ноябре на федеральной территории "Сириус". Там Конгресс молодых ученых проходил на протяжении прошлых лет. В 2025 году мероприятие посетили свыше восьми тысяч участников.

Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, цель Конгресса молодых ученых нацпроекта "Молодежь и дети" – это создание площадки для свободного общения и обмена мнениями, идеями, установления новых контактов между людьми, которые хотят заниматься наукой подчеркнул зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко

В прошлом году Конгресс молодых ученых посетили представители 100 иностранных государств.

Организатором выступает фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ, Минобрнауки России и Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.