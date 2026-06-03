Москва3 июнВести.В Санкт-Петербург прибыл российский региональный самолет Ил‑114‑300, его покажут участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех).
Ил-114-300 уже в городе на Неве. Полностью отечественный региональный турбовинтовой самолет прибыл в Северную столицу в преддверии Петербургского международного экономического форумаотмечает ОАК
Участники ПМЭФ-2026 получат возможность осмотреть самолет в аэропорту "Пулково".
На ПМЭФ-2026 приедут государственные деятели, политики и предприниматели из 130 стран. Форум пройдет с 3 по 6 июня.