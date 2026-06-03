Российский самолет Ил-114-300 прилетел в Петербург для показа на ПМЭФ

Новый региональный самолет Ил-114-300 покажут на ПМЭФ-2026 Российский самолет Ил-114-300 прилетел в Петербург для показа на ПМЭФ

Москва3 июн Вести.В Санкт-Петербург прибыл российский региональный самолет Ил‑114‑300, его покажут участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех).

Ил-114-300 уже в городе на Неве. Полностью отечественный региональный турбовинтовой самолет прибыл в Северную столицу в преддверии Петербургского международного экономического форума отмечает ОАК

Участники ПМЭФ-2026 получат возможность осмотреть самолет в аэропорту "Пулково".

На ПМЭФ-2026 приедут государственные деятели, политики и предприниматели из 130 стран. Форум пройдет с 3 по 6 июня.