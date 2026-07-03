Москва3 июл Вести.Композитор и продюсер Константин Меладзе тайно получил гражданство Грузии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, у Меладзе также есть украинский паспорт, который он обновил в 2024 году.

Константин Меладзе тайком получил гражданство Грузии - это второй паспорт продюсера после украинского говорится в публикации

Отмечается, что, согласно законам Грузии, гражданин республики не может иметь двойное гражданство. При этом два паспорта, как уточняется, можно сохранить только после личного разрешения президента Грузии. Как утверждает Mash, официального одобрения продюсер не получал и, вероятно, отказался от гражданства Украины.

Ранее стало известно, что сестра Константина и Валерия Меладзе Лиана запустила собственный бизнес в Великобритании, а к осени 2025 года получила британское гражданство.