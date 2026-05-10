Консульство ИРИ: Тегерану нужно 0,00001% мощи, чтобы закрыть доступ США к Ормузу

Москва10 мая Вести.Иранской армии необходимо потратить менее 0,00001% возможностей, чтобы продолжить блокировать доступ США к Ормузскому проливу. Об этом сообщило Генеральное консульство Исламской Республики Иран (ИРИ) в Хайдарабаде в соцсети X.

Так иранская сторона отреагировала на серию постов президента США Дональда Трампа о том, что американские силы якобы уничтожили иранской флот.

Для того чтобы и дальше блокировать доступ армии США к Ормузскому проливу, иранской армии требуется менее 0,00001% ее возможностей говорится в сообщении

Накануне газета Financial Times написала, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана контролирует Ормузский пролив с помощью большой группы быстроходных катеров. В публикации подчеркивалось, что иранские силы комбинируют применение катеров с ракетными обстрелами и ударами беспилотников.