Контактная сеть на станции Татьянка повреждена из-за постороннего вмешательства Ж/д пути в Волгоградской области повреждены из-за постороннего вмешательства

Москва13 ноя Вести.Контактная сеть на станции Татьянка в Волгоградской области повреждена из-за постороннего вмешательства.

В сообщении Приволжской железной дороги в Telegram-канале уточняется, что инцидент произошел 13 ноября.

Сегодня на ст. Татьянка в Волгоградской области в результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть сказано в публикации

В результате три пригородных состава проследуют сокращенным маршрутом. Речь идет о поездах №6306 Южная – Тракторная, №6301 Волгоград – Южная и поезде №6310 Южная – Тракторная.