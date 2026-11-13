Москва13 нояВести.Контактная сеть на станции Татьянка в Волгоградской области повреждена из-за постороннего вмешательства.
В сообщении Приволжской железной дороги в Telegram-канале уточняется, что инцидент произошел 13 ноября.
Сегодня на ст. Татьянка в Волгоградской области в результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сетьсказано в публикации
В результате три пригородных состава проследуют сокращенным маршрутом. Речь идет о поездах №6306 Южная – Тракторная, №6301 Волгоград – Южная и поезде №6310 Южная – Тракторная.