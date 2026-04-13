Москва13 апр Вести.Экономические трудности Евросоюза продолжат усиливаться на фоне антироссийского курса Брюсселя, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

На самом деле для Евросоюза теперь наступает идеальный шторм. Во-первых, где-то придется находить для Украины 90 млрд евро, которых у Брюсселя нет, а у других европейских столиц - тем более написал Косачев в MAX

Сенатор подчеркнул, что эти средства в конечном счете будут взяты из карманов европейских налогоплательщиков. Помимо этого, по его словам, расходы граждан ЕС на топливо и коммунальные услуги будут только увеличиваться из-за событий на Ближнем Востоке, что не прибавит оптимизма ни рядовым европейцам, ни политикам.

Поводом для высказывания стали итоги парламентских выборов в Венгрии 12 апреля. Оппозиционная партия "Тиса" одержала убедительную победу, заняв 138 из 199 кресел в Государственном собрании — однопалатном парламенте страны, о чем сообщило национальное избирательное бюро. Премьер Виктор Орбан признал поражение своей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз". Как ранее отмечало европейское издание Politico, Брюссель рассчитывал именно на такой исход, чтобы устранить венгерское вето на выделение Украине 90 млрд евро.

Косачев также указал, что Евросоюзу придется и дальше "умасливать" президента США Дональда Трампа наращиванием военных расходов. В результате экономика ЕС, переориентированная на Вашингтон, будет под давлением антироссийской политики лишь усугублять проблемы объединенной Европы, считает парламентарий.

По оценке сенатора, тактический выигрыш Брюсселя в венгерском вопросе не убережет его от стратегического провала. "Орбан уходит, проблемы остаются, более того - нарастают снежным комом", — заключил Косачев.