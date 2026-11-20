Кошка в Турции не отходила от гроба хозяина во время похорон

Кошка забралась на гроб умершего владельца и не покидала его до конца церемонии Кошка в Турции не отходила от гроба хозяина во время похорон

Москва20 ноя Вести.Кошка в Турции оставалась на гробу своего умершего владельца на протяжении всей церемонии прощания. Трогательный эпизод произошел на похоронах пожилого мужчины. Это привлекло внимание присутствующих, пишет Politikam.

По словам очевидцев, верная питомица была принесена на траурную церемонию, чтобы проститься со своим хозяином. Увидев гроб, кошка забралась на него и оставалась там, охраняя покой ушедшего, до самого конца прощания.

Очевидцы рассказали, что мужчина долгие годы заботился о кошке: кормил ее и ухаживал за ней. Поведение питомицы во время прощания глубоко тронуло гостей церемонии.

В апреле 2025 года в Махачкале скончался рыжий кот, который семь лет прожил на могиле хозяина.