NASA: космический телескоп Swift сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли

Космический телескоп США Swift сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли NASA: космический телескоп Swift сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли

Москва5 ноя Вести.Американский космический телескоп Swift, который в течение многих лет изучал самые мощные из энергетических взрывов во Вселенной, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли над территорией Индонезии. Об этом сообщило Национальное управление Соединенных Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным NASA, обсерватория массой 1,5 тонны перестала существовать спустя три месяца после провала попытки перевести ее на более высокую орбиту с помощью спутника-буксира с целью продления срока службы.

Отмечается, что вход Swift в атмосферу произошел накануне в 7.39 утра (14.39 по мск).

NASA предполагает, что большая часть космического аппарата сгорела в атмосфере, но некоторые компоненты, возможно, пережили вход в атмосферу говорится в заявлении

Ранее в NASA предупреждали, что обломки Swift могут упасть на Землю.