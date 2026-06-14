Космонавт Зубрицкий показал, как ест "не долетевший" до МКС арбуз Российский космонавт Зубрицкий показал, как ест "не долетевший" до МКС арбуз

Москва14 июн Вести.Российский космонавт Алексей Зубрицкий рассказал, что наконец-то поел арбуз вместе со своим коллегой Константином Борисовым, напомнив, что тот обещал прислать на Международную космическую станцию (МКС) эту бахчевую культуру еще летом 2025 года.

В своем канале в мессенджере MAX Зубрицкий рассказал, что год назад Борисов обещал передать арбуз на МКС на корабле "Прогресс"​​​. По словам космонавта, он очень ждал эту посылку и на протяжении двух дней разгружал «грузовик», но арбуза там так и не оказалось.

Видимо арбуз где-то затерялся, но все же дошел до меня, хотя и через год написал Зубрицкий

Космонавт присоединил к посту ролик, в котором он и Борисов стоят с четвертинками арбуза и едят их без приборов. Зубрицкий пошутил, что для арбуз, который должен был полететь на МКС год назад, неплохо сохранился.