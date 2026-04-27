Костюков не стал раскрывать причины своего участия во встрече Путина и Аракчи

Костюков иронично ответил на вопрос о своем участии в переговорах с Ираном Костюков не стал раскрывать причины своего участия во встрече Путина и Аракчи

Москва27 апр Вести.В переговорах главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с президентом РФ Владимиром Путиным, прошедших в Санкт-Петербурге, участвовал начальник ГРУ Игорь Костюков. В интервью ИС "Вести" он не стал раскрывать причины своего участия в переговорах.

Костюкову был задан вопрос, обусловлено ли его присутствие на переговорах с иранской делегацией тем, что он умеет общаться с американцами.

При чем тут американцы? поинтересовался в ответ глава ГРУ

Сам министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью ИС "Вести" назвал свою встречу с президентом России Владимиром Путиным "очень продуктивной".