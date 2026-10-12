Ковальчук: число атак на Брянскую область с помощью БПЛА выросло в разы Губернатор Брянской области заявил об увеличении количества беспилотных атак

Москва12 окт Вести.Атаки на Брянскую область с использованием беспилотников различных типов участились в разы, констатировал губернатор региона Егор Ковальчук.

Враг целенаправленно бьет по мирным жителям, транспорту, инфраструктуре, разбрасывает мины, делает все, чтобы посеять страх и панику написал он в мессенджере MAX

Ковальчук призвал жителей быть внимательными и ориентироваться на официальные источники информации.

Он также сообщил, что на оперштабе с участием представителей всех силовых структур, группировки "Брянск", добровольческой бригады "БАРС-Брянск", центра специального назначения "Защита" приняты решения о дополнительных мерах по обеспечению защиты граждан, объектов социальной и транспортной инфраструктуры.