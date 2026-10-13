За сутки в Брянской области сбили 59 беспилотников самолетного типа

Ковальчук: над Брянской областью сбили 59 беспилотников За сутки в Брянской области сбили 59 беспилотников самолетного типа

Москва13 окт Вести.Над территорией Брянской области сбили 59 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщил в MAX губернатор Егор Ковальчук.

Речь идет о воздушных целях, пораженных за минувшие сутки.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 59 вражеских БПЛА самолетного типа говорится в заявлении

БПЛА были сбиты расчетами средств противовоздушной обороны Минобороны России, бойцами мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск", спецназом Росгвардии и МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте.