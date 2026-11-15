Москва15 нояВести.Больше 20 БПЛА самолетного типа было сбито над Брянской областью за сутки, сообщил в MAX губернатор региона Егор Ковальчук.
Их ликвидировали подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии по региону.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 26 вражеских БпЛА самолетного типаговорится в публикации
Есть ли пострадавшие и повреждения на земле, губернатор не уточнил.
Ковальчук предупредил жителей, что сегодня утром по Брянской области объявлена беспилотная опасность.