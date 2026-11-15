Над Брянской областью за сутки уничтожено 26 БПЛА самолетного типа

Ковальчук сообщил о 26 БПЛА, уничтоженных над Брянской областью за сутки Над Брянской областью за сутки уничтожено 26 БПЛА самолетного типа

Москва15 ноя Вести.Больше 20 БПЛА самолетного типа было сбито над Брянской областью за сутки, сообщил в MAX губернатор региона Егор Ковальчук.

Их ликвидировали подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии по региону.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 26 вражеских БпЛА самолетного типа говорится в публикации

Есть ли пострадавшие и повреждения на земле, губернатор не уточнил.

Ковальчук предупредил жителей, что сегодня утром по Брянской области объявлена беспилотная опасность.