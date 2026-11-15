Москва15 нояВести.Больше 20 БПЛА самолетного типа было сбито над Брянской областью за сутки, сообщил в MAX губернатор региона Егор Ковальчук.

Их ликвидировали подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии по региону.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 26 вражеских БпЛА самолетного типа

говорится в публикации

Есть ли пострадавшие и повреждения на земле, губернатор не уточнил.

Ковальчук предупредил жителей, что сегодня утром по Брянской области объявлена беспилотная опасность.