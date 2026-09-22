Ковальчук: за сутки над Брянской областью уничтожено 8 БПЛА самолетного типа

В небе над Брянской областью ликвидировано 8 БПЛА самолетного типа Ковальчук: за сутки над Брянской областью уничтожено 8 БПЛА самолетного типа

Москва22 сен Вести.В Брянской области были обнаружены и ликвидированы 8 беспилотников самолетного типа. Такие данные привел врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Их уничтожению способствовали подразделения ПВО Минобороны, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД РФ на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожены 8 вражеских БПЛА самолетного типа написал он в своем посте

Ранее также сообщалось, что четыре БПЛА были сбиты в Ульяновской области.