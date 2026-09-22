Москва22 сенВести.В Брянской области были обнаружены и ликвидированы 8 беспилотников самолетного типа. Такие данные привел врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Их уничтожению способствовали подразделения ПВО Минобороны, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД РФ на транспорте и спецподразделения Росгвардии.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожены 8 вражеских БПЛА самолетного типанаписал он в своем посте
Ранее также сообщалось, что четыре БПЛА были сбиты в Ульяновской области.