Над территорией Брянской области уничтожили 192 БПЛА Ковальчук: в Брянской области сбили 192 беспилотника

Москва9 ноя Вести.Губернатор Брянской области Егор Ковальчук привел данные о количестве уничтоженных над территорией региона беспилотников.

Как сообщил в MAX руководитель субъекта, за минувшие сутки в Брянской области сбили 192 беспилотных летательных аппарата.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 192 вражеских БПЛА самолетного типа говорится в заявлении

Уточняется, что в перехвате воздушных целей участвовали расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России, бойцы мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск" и Брянского ЛО МВД России на транспорте, а также сотрудники спецназа Росгвардии.