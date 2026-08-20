За сутки над Брянской областью перехватили 307 БПЛА

В Брянской области сбили 307 беспилотников самолетного типа За сутки над Брянской областью перехватили 307 БПЛА

Москва20 авг Вести.За минувшие сутки над территорией Брянской области перехватили больше 300 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX врио губернатора Егор Ковальчук.

В поражении воздушных целей участвовали расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России, сотрудники спецподразделений Росгвардии, бойцы бригады "БАРС-Брянск" и МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте.

Уничтожено 307 вражеских БпЛА самолетного типа говорится в заявлении

Информации о наличии жертв и разрушений не приводится.