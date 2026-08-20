Москва20 авгВести.За минувшие сутки над территорией Брянской области перехватили больше 300 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX врио губернатора Егор Ковальчук.
В поражении воздушных целей участвовали расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России, сотрудники спецподразделений Росгвардии, бойцы бригады "БАРС-Брянск" и МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте.
Уничтожено 307 вражеских БпЛА самолетного типаговорится в заявлении
Информации о наличии жертв и разрушений не приводится.