Superjet столкнулся с краснокнижной белой куропаткой при посадке в ЯНАО

Краснокнижная птица повредила фары Superjet во время посадки на Ямале Superjet столкнулся с краснокнижной белой куропаткой при посадке в ЯНАО

Москва2 ноя Вести.Пассажирский самолет Superjet получил повреждения при столкновении с краснокнижной белой куропаткой во время захода на посадку в аэропорту Нового Уренгоя, пишет SHOT.

Борт авиакомпании "Ямал" совершал рейс из Уфы. При посадке самолет столкнулся с редкой белой куропаткой — птицу снесла передняя опора шасси.

В результате у самолета были повреждены посадочная фара, ее электрический разъем и рулежная фара говорится в публикации

Отмечается, что из-за инцидента видимость для пилотов могла ухудшиться. Посадка прошла штатно, никто не пострадал.