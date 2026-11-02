Москва2 нояВести.Пассажирский самолет Superjet получил повреждения при столкновении с краснокнижной белой куропаткой во время захода на посадку в аэропорту Нового Уренгоя, пишет SHOT.
Борт авиакомпании "Ямал" совершал рейс из Уфы. При посадке самолет столкнулся с редкой белой куропаткой — птицу снесла передняя опора шасси.
В результате у самолета были повреждены посадочная фара, ее электрический разъем и рулежная фараговорится в публикации
Отмечается, что из-за инцидента видимость для пилотов могла ухудшиться. Посадка прошла штатно, никто не пострадал.