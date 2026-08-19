Чайка попала в двигатель самолета во время взлета в Усть-Каменогорске

В двигатель самолета, летевшего из Усть-Каменогорска в Новосибирск, попала чайка Чайка попала в двигатель самолета во время взлета в Усть-Каменогорске

Москва19 авг Вести.Самолет, выполнявший рейс по маршруту Усть-Каменогорск – Новосибирск, вернулся в зону посадки из-за повреждений, сообщает SHOT.

Чайка попала прямо в двигатель самолета во время взлета говорится в публикации

По данным SHOT, птица попала в левый двигатель Embraer 170 в момент отрыва от земли. Воздушное судно затрясло, в салоне началась паника. На борту находились 79 пассажиров.

Лайнер увели на посадку. Во время осмотра выяснилось, что четыре лопасти вентилятора двигателя повреждены.

В результате рейс был отложен на 8 часов, а воздушное судно отстранили от полетов до полной оценки его технического состояния.